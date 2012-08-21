〔美国股市〕道琼工业指数收低0.51%,Nasdaq指数收跌0.29%

路透纽约8月21日电---美国股市周二收跌,因标普500指数遭遇技术阻力,且交易商锁定近期获利.今日盘中标普500指数触及四年最高水准.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌68.06点,或0.51%,至13,203.58点;标准普尔500指数.SPX下滑4.96点,或0.35%,至1,413.17点.Nasdaq指数.IXIC回落8.95点,或0.29%,至3,067.26点.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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