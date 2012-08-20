〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,但欧洲央行的不确定性令投资者保持警惕

* 欧洲央行否定明镜周刊有关公债购买计划的报导

* 明镜周刊表示,ECB正考虑为购债计划设定利率门槛

* 期权市场显示,投资者对看跌期权需求下降

* 美元兑日圆自五周高位回落

路透纽约8月20日电---欧元兑美元周一在清淡的夏季交投中温和上扬,此前,欧洲央行(ECB)遏止地区债务危机行动规模的不确定性导致投资者不愿大举押注.

市场臆测欧洲央行将重新开启公债购买计划来帮助推低西班牙和意大利公债,帮助欧元自7月触及的两年低位1.2040美元上方上扬,但在那之后,来自欧洲的消息令欧元很容易出现大规模买盘和卖盘.

欧元稍早曾下滑,之前德国明镜周刊(Der Spiegel)报导称欧洲央行正考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,但ECB予以否认.

欧洲央行表示,谈论尚未出台的决议会造成误导.[ID:nSB1734016].交易商称,明镜的报导提振了欧元,因其让人们认为欧洲央行将重启被受争议的公债购买计划.

"直到欧洲央行出台一些更为实质性的措施,欧元才会较多地上涨."Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部主管Win Thin表示.

"市场交易淡静,在多项重大事件发生前,许多人持观望态度,"他说.

数据是本周市场主要关注方面之一.周四将发布欧元区采购经理人指数(PMI)初值,交易商则等待本周稍晚可能发出的欧元区危机解决方案暗示.

法国总统奥朗德(Francois Hollande)和德国总理梅克尔将在周四会面,之后一天希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)将抵达柏林.

欧洲央行下次会议将在9月初召开.

德国央行周一重申,其仍对欧洲央行干预债市的计划持批评态度,称此举"对稳定构成相当大的风险".

"有关欧洲央行行动的讲话络绎不绝,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示."所有这些都是在夏季末尾交易清淡的背景下发生的,所以我不会对此过度解读."

欧元兑美元EUR=上涨0.1%,报1.2348美元,接近盘高1.2368美元,日内低位为1.2293美元.欧元/美元仍陷于1.2240-1.2450美元的近几周交易区间内.

"长期投资者不会在这种专业交易环境中现身".纽约梅隆银行(BK.N)外汇分析师Michael Woolfolk表示."当前的市场基调是轻度冒险,不过并不是因为人们想要构建更多的欧元多头,而是减少欧元空头部位."

市场人士一直担心德国反对欧洲央行购债行动.但德国总理梅克尔上周表示支持欧洲央行总裁德拉吉.自从德拉吉表示将"尽一切可能保护欧元"并暗示准备好重启饱受争议的公债购买计划之后,即受到德国方面的广泛批评.

欧元兑日圆EURJPY=下跌0.1%,报98.02日圆,低于上周五触及的六周高位98.40日圆.

期权市场上,近几周投资者对看跌期权的需求有所下降.三个月期欧元/美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI周一报1.7%,低于前周的2.025%.8月初时该指标报2%.三个月欧元/美元期权隐含波动率EUR3MO=周一报9.45%,高于前周的9.30%,但低于本月伊始的10.70%.

美元兑日圆JPY=下跌0.2%,报79.38日圆,此前在亚洲交易初段触及五周高点79.66日圆.尽管近期已经上涨,分析师表示美元料继续从改善的美国经济数据中获得助力,美国公债收益率也因数据良好而上升.

分析师表示,如果美国联邦储备理事会(美联储, FED)本周稍晚公布的会议记录上显示,内部积极讨论了额外刺激举措,美元料重新承压,风险较高资产则将会上涨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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