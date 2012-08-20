〔金属期市〕期铜走低,表现不及其他商品市场

* 欧洲央行称有关其购债计划的报导可能误导投资者

* 铜市表现不及其他商品市场

路透纽约/伦敦8月20日电---期铜价格周一走低,表现不及其他商品市场,因对中国成长的忧虑和对欧债危机的不安继续重压已经谨慎的市场人气.

中国政府未推出新一轮货币宽松举措来提振经济,市场倍感失望,这是导致铜价走低的主要原因.部分人士原本寄望于中国政府将在上周末宣布新一轮刺激举措.

RBC分析师称,"铜价在前夜海外市场交易中受创,因对中国是否会实施新一轮货币政策举措的忧虑重燃,打压铜价."

欧元兑美元走强也未能提振铜价反弹.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,455美元,低于上周五收盘位7,539美元,上周五涨幅为1.2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2跌1.41%,结算价报每磅3.371美元,盘中交投区间介乎3.3535-3.4225美元,自2月触及的年内高位4美元累计回落16%.

其他商品市场受到谷物价格的新一轮涨势带动走高,汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB上扬0.4%.

纽约和伦敦市场过去一个月均陷于窄幅区间内, LME期铜在7,300-7,600美元的区间交投,COMEX期铜陷于宽幅仅16美分的区间内.

LME期铜未平仓合约MCU-OI-TO处于五年低位,成交清淡,约为5,403口.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至8月14日当周,投机客增加空头押注,净空头头寸增至六周来最高水平.

**减产**

国际铝业协会称,原铝7月日产量均值跌至67,400吨,6月为67,700吨,5月为67,900吨.

中国以外的铝生产商减产以应对价格回落,但交易商称,如果诸如印度等国寻求弥补今年的产量缺口,减产对提振价格毫无帮助.

三个月期铝CMAL3收报每吨1,837美元,上周五收报1,858美元.今年迄今累计回落约10%,去年跌幅为18%.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,796美元,周五收报1,797美元.三个月期镍CMNI3收报15,550美元,上周五收在15,630美元.

三个月期铅CMPB3收盘价报1,909美元,上周五收报1,895美元.三个月期锡CMSN3收报18,550美元,上周五收报18,495美元.

以下为2003GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.75 -4.20 -1.23 343.60 -1.70

LME期铝 1837.00 -21.00 -1.13 2020.00 -9.06

LME期铜 7455.00 -84.00 -1.11 7600.00 -1.91

LME期铅 1909.00 14.00 +0.74 2035.00 -6.19

LME期镍 15545.00 -85.00 -0.54 18710.00 -16.92

LME期锡 18500.00 5.00 +0.03 19200.00 -3.65

LME期锌 1796.00 -1.00 -0.06 1845.00 -2.66

上海期铝 15230.00 -65.00 -0.42 15845.00 -3.88

上海期铜 54870.00 20.00 +0.04 55360.00 -0.89

上海期锌 14410.00 -90.00 -0.62 14795.00 -2.60

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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