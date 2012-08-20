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市场报道 | 2012年 8月 21日 星期二 05:24 BJT

〔加拿大股市〕走低,因欧洲央行官员发出的信号有所改变

路透多伦多8月20日电---加拿大主要股指周一收跌,因有关欧洲央行应对区内债务危机计划的信号有所改变.

金融和能源股在两周连涨后走低,交投清淡.

德国央行重申,对欧洲央行购债计划仍持批评态度.而欧洲央行则试图打压对其购债计划形式的臆测,称尚未作出决定.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE上周收在12,000点之上,为5月初来首次,但投资者在新一周伊始,并未进一步推高市场.

根据路透初步数据,仅有1亿股成交,远低于平均水平.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌13.86点,或0.11%,报12,076.03点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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