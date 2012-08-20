〔国际油市〕布兰特原油期货在震荡交投中走低,受累于欧元区问题

* 基础设施维护结束后,北海供应减少的局面将有所缓和

* 德国央行仍反对欧洲央行购买公债

* 美国原油期货周二到期

路透纽约8月20日电---布兰特原油期货周一回落,盘中走势震荡,因投资者担忧欧洲央行解决欧债危机的能力,而北海供应紧张和中东局势动荡限制跌幅.

德国央行重申,反对欧洲央行购买公债,而欧洲央行也否认德国明镜周刊有关其债市干预形式的报导.

"在德国央行官员发表讲话后,欧洲央行的购债计划看似再次面临危险,这限制了稍早的看涨人气,"纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示.

供应所面临的潜在地缘政治威胁以及基础设施维护继续为油价提供支撑.需求温和,经济放缓的迹象,以及有关释放战略石油储备的传言令涨幅受限.

10月布兰特原油期货LCOV2跌0.01美元,报每桶113.70美元,盘中交易区间为112.87-114.70美元.

美国原油期货小幅收跌,走势震荡.在周二9月原油期货到期前,结束四日连涨.

美国9月原油期货CLc1收跌0.04美元,结算价报每桶95.97美元,日低为95.02美元,但之前升至5月11日以来最高96.53美元.

夏季成交仍然清淡,布兰特原油期货成交量较30日均值低30%,美国原油成交量较30日均值低20%.

美国汽油RBc1和取暖油期货小幅收涨,因炼厂问题和市场从夏季规格燃料向冬季规格燃料过度支撑价格.

英国最大的油田Buzzard将在10月中前关闭并停产,主要北海油田的产量9月将减少约17%,扶助推高近月原油期价.

投资者静待上周原油库存数据.根据汤森路透调查,分析师预期,上周库存基本持平,仅增加10万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 95.97 -0.04 0.0% 95.02 96.53 78,974 162,591

10月原油 96.26 -0.06 -0.1% 95.32 96.83 190,842 131,975

9月RBOB汽油 3.0308 0.0033 0.1% 3.0162 3.0484 27,148 55,409

10月RBOB汽油 2.8729 0.0045 0.2% 2.8544 2.8882 28,957 51,847

9月取暖油 3.0931 0.0005 0.0% 3.0758 3.1178 24,273 42,832

10月取暖油 3.1015 0.0010 0.0% 3.0841 3.1250 19,554 29,092

ICE合约

10月布兰特 113.70 -0.01 0.0% 112.87 114.70 156,014 178,791

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 416,802 489,470 525,794 1,488,309 -3,464

汽油 82,790 155,479 150,051 286,872 9,434

取暖油 69,532 119,572 122,286 320,411 4,873 (完)