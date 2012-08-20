〔全球航运〕波罗的海运价指数走低,因海岬型船舶运费进一步下滑

路透8月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一继续下滑,因海岬型船舶运费延续跌势.

波罗的海乾散货运价指数下跌3点或0.42%,至711点.

"整体干散货市场需求疲弱且船舶供应充足,费率难以覆盖运营成本,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在研究报告中称.

希腊航运企业DryShips Inc(DRYS.O)上周公布季度亏损,为干散货运输市场描绘了黯淡的前景.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑8点或0.73%,至1,087点,触及今年以来最低位.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.其日均获利下滑96美元至2,683美元,接近2008年12月触及2,316美元的历史低位.

今年波罗的海海岬型船运价指数已滑落约90%.

铁矿石占到海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商称铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的一个关键因素.

中国钢材期货周一触及纪录低位,跌至3,600元人民币(570美元)以下,因市场仍担忧中国的钢材需求,令铁矿石价格徘徊在两年半低点附近.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI周一涨13点或1.61%,至819点.

但巴拿马型船舶日均获利在今年已累计下降逾50%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利减少88美元,至7,091美元;超灵便型船舶日均获利跌40美元,至8,758美元.

波罗的海乾散货运价指数今年累计降幅约为59%,该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等商品的船运成本.(完)