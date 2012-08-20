全球外汇市场8月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 澳洲央行公布8月7日货币政策会议记录.
0700 - 瑞士央行公布月报.
0830 - 英国7月公共部门收支短差/公共部门净借款.
1000 - 英国工业联盟8月总工业订单差值.
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售.
1245 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
1255 - 美国Redbook一周连锁店销售.
1300 - 挪威央行总裁奥尔森讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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