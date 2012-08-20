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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 06:29 BJT

全球外汇市场8月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 澳洲央行公布8月7日货币政策会议记录.

0700 - 瑞士央行公布月报.

0830 - 英国7月公共部门收支短差/公共部门净借款.

1000 - 英国工业联盟8月总工业订单差值.

1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售.

1245 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

1255 - 美国Redbook一周连锁店销售.

1300 - 挪威央行总裁奥尔森讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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