〔美国股市〕ADR近收平,但欧洲银行股下跌

路透纽约8月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一持平,但欧洲银行股下滑,因欧洲央行打压了对其为遏制欧债危机而干预市场的期望.
德意志银行(DB.N)下滑0.7%至32.69美元,瑞士信贷(CS.N)跌0.9%,报18.09.巴克莱(BCS.N)下滑0.7%至11.99.
瑞银集团(UBS.N)下挫1.4%至10.88美元.
欧洲央行和德国央行均打击市场预期.人们原预计欧洲央行愈发接近购买更多公债.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.1%.标准普尔500指数.SPX.INX收平.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.2%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.03%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下滑0.1%.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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