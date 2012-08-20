〔货币市场〕交易额下降显示欧洲央行调降存款利率可能事与愿违

《分析师观点》中国央行货币政策转向中性偏紧抑泡沫，政策利率存上行空间
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透伦敦8月20日电---货币市场交易额下降,显示欧洲央行(ECB)把隔夜存款利率调降至零可能事与愿违,导致市场对于进一步放松政策的微弱预期也显得过度.
欧洲央行7月5日把隔夜存款利率从25基点降至零,以促使银行彼此之间增加信贷,而不是把现金存放在欧洲央行.
但据汤森路透的数据,自从欧洲央行采取上述行动之后,用于计算欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=的交易总额已经减少到每天200亿欧元左右.
一名交易员表示,"许多基金不能在没有回报的情况下交易,因此他们干脆关闭.虽然欧洲央行可能原本希望银行提供较长期的贷款,但你无法期望银行马上恢复信贷."
该交易员表示,该问题的部分原因在于,任何银行的信用评级都与其所属国家的主权评级直接相关,在一国评级被调降几天之内,评级机构通常会调降银行的评级.
"由于利润率和利率处于低位,目前没有参与货币市场的诱因,"德国商业银行的利率策略师Benjamin Schroeder表示.
目前隔夜利率约为11个基点,但年底远期利率ECBWATCH低至4个基点,显示市场对于存款利率进一步降至负值存有微弱预期.
Schroeder表示,即使这么微弱的预期也显得有些过度,并为远期Eonia利率上升留下了空间.
"Eonia交易额目前持续下降...这应该会让欧洲央行对于采取空前措施三思."
虽然隔夜利率可能稳固下来,但无担保银行间贷款的主要指标欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=可能继续下降,因市场预期欧洲央行将调降其指标再融资利率.
三个月期EuriborEURIBOR3MD=周一走低至0.325%,上周五报0.334%.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
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路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
注：ESM为欧洲稳定机制的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15