〔货币市场〕交易额下降显示欧洲央行调降存款利率可能事与愿违

路透伦敦8月20日电---货币市场交易额下降,显示欧洲央行(ECB)把隔夜存款利率调降至零可能事与愿违,导致市场对于进一步放松政策的微弱预期也显得过度.

欧洲央行7月5日把隔夜存款利率从25基点降至零,以促使银行彼此之间增加信贷,而不是把现金存放在欧洲央行.

但据汤森路透的数据,自从欧洲央行采取上述行动之后,用于计算欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=的交易总额已经减少到每天200亿欧元左右.

一名交易员表示,"许多基金不能在没有回报的情况下交易,因此他们干脆关闭.虽然欧洲央行可能原本希望银行提供较长期的贷款,但你无法期望银行马上恢复信贷."

该交易员表示,该问题的部分原因在于,任何银行的信用评级都与其所属国家的主权评级直接相关,在一国评级被调降几天之内,评级机构通常会调降银行的评级.

"由于利润率和利率处于低位,目前没有参与货币市场的诱因,"德国商业银行的利率策略师Benjamin Schroeder表示.

目前隔夜利率约为11个基点,但年底远期利率ECBWATCH低至4个基点,显示市场对于存款利率进一步降至负值存有微弱预期.

Schroeder表示,即使这么微弱的预期也显得有些过度,并为远期Eonia利率上升留下了空间.

"Eonia交易额目前持续下降...这应该会让欧洲央行对于采取空前措施三思."

虽然隔夜利率可能稳固下来,但无担保银行间贷款的主要指标欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=可能继续下降,因市场预期欧洲央行将调降其指标再融资利率.

三个月期EuriborEURIBOR3MD=周一走低至0.325%,上周五报0.334%.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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