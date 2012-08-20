〔美国经济〕银行信贷紧缩抑制消费者支出并阻碍经济复苏--旧金山FED

《分析师观点》中国央行货币政策转向中性偏紧抑泡沫，政策利率存上行空间
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透8月20日电---旧金山联邦储备银行的新研究显示,银行不愿向信用记录较差的个人放贷,束缚了消费者借款和支出,从而抑制美国的经济复苏.
周一发布的这份研究报告进一步证实,除了消费者不愿增加负债,信贷收紧也阻碍了家庭支出.
旧金山联储资深分析师John Krainer发现,银行特别不愿意向那些有过抵押贷款违约记录或信用评分低的借款人放贷.
研究结果说明,旨在提振经济的决策者不仅应该努力维持借款成本在低位,还应该想出新办法来促使银行放贷.
Krainer写道,如果银行不愿放贷,那么"除了压低利率的传统货币政策办法外,有关直接着手解决银行财务问题或帮助消费者满足更严格条件的政策或许也是恰当的."(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
注：ESM为欧洲稳定机制的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15