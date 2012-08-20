《美债周二展望》公债持平,市场仍在翘首企盼央行行动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约8月20日电---美国公债周一变动不大,此前因投资人愈发强烈地预期欧洲央行将采取行动控制欧债危机,美国公债收益率升至三个月高位.

在过去一个月,美国公债收益率上扬,因对欧洲央行将采取购买西班牙等国公债等措施抑制欧债危机的信心增强.

自欧洲央行总裁德拉吉上月表示央行将竭尽所能扞卫欧元区完整后,市场预期升温.这降低了对包括美债和德债在内的避险公债的需求.

"德拉吉的讲话支撑了风险意愿,鼓励投资人相信全球央行将采取行动."纽约Miller Tabak首席经济策略师Andrew Wilkinson表示.

美国公债收益率周一稍早上涨,因此前德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]

但周一欧洲央行(ECB)试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.欧洲央行一位发言人表示,该报导具有误导性,欧洲央行管委会还没有讨论这些问题.[ID:nSB1734016]美国公债缩减跌幅.

美国公债已连跌四周,为12月来首见,但因许多交易商夏季度假,成交清淡.

指标10年期公债在过去三个交易日内多次测试约在收益率1.86%的技术支撑位,但迄今尚未突破该水准,这略低于其200日移动均线切入位.

10年期公债US10YT=RR尾盘持稳,收益率报1.82%,在7月25日该收益率一度触及1.38%的纪录低点.

美国公债遭抛售也因美国经济数据改善,令投资人重新评估美联储在9月会议上推出新一轮量化宽松政策的可能性.

市场下一焦点将是美联储主席贝南克本月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上的讲话.周三美联储还将发布上次货币政策会议记录.

一些分析师表示,近期抛售可能已经耗尽动能.

"尽管收益率已经有所反弹,但仍有多个理由可以令我持怀疑态度."BMO Capital Markets驻芝加哥固定收益策略师Dimitri Delis表示.

"首先,欧债危机还未解决,但最有可能的是8月是度假的月份,要歇一歇再爆大新闻;其次,尽管一些美国数据略有改善,但其他数据一直在显示经济状况愈发低迷."Delis称.(完)