《中国报摘》--中国证券报8月21日

* 头版头条:

--中国证券金融股份有限公司总经理聂庆平日前表示,转融通正在积极筹备中,除原有的75亿元人民币资本金已划入证券结算系统内外,45亿元新增资本金即将到位.为遏制非理性卖空,转融券业务启动以后,将面临非常严格的监管机制,相关规则规定,融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%.

* 其他:

--接近管理层的人士透露,管理层已对B股未来出路形成较明确思路,有关市场创新将适时推出.业内人士预计,解决B股历史遗留问题将可能采用三种路径:"A+B"股公司可采用B股转H股上市的方式;通过回购的方式,直接减少市面上的B股流通量;在B股直接退市,其中符合条件的B股公司可在A股重新申请上市.

--《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》8月初发布后,部分证券公司就积极着手筹划员工持股计划.目前证券公司的方案主要倾向于采取资金奖励或延迟纳税的方式吸引员工参与持股计划,并考虑借道信托、基金或其他资产管理机构等第三方机构规避风险.

--重庆市政府发布工业领域主要产业三年振兴规划,"十二五"(2011-2015年)期间,全市工业将累计投入1.5万亿元,建成7大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群,工业总产值突破3万亿元.

--上海市银行同业公会银团系统统计结果显示,2012年上半年上海新增银团贷款54笔,签约总额超700亿元,比去年同期增长20%;期末余额1,967亿元,较2011年底新增451亿元.

--工信部等七部门联合发布《废物资源化科技工程"十二五"专项规划》,提出到2015年,废物资源化产值将达到2万亿元.废物资源化产业作为节能环保产业中日渐升温的权重板块,在政策的力挺下有望步入发展快车道.

--截至8月17日,三地原油加权平均变化率达到3.51%.安迅思息旺能源预计,本周内将突破4%的红线,调价预期随着三地变化率的不断攀升将逐步加重.

--兴业证券(601377.SS)公告称,公司拟以不低于10元/股的价格,非公开募资不超过50亿元.募集资金将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金,扩大公司业务规模、特别是创新业务规模.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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