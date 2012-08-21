〔中国证券〕证金公司料先推转融资,转融券将面临严格监管--总经理

路透上海8月21日电---中国证券金融股份有限公司总经理聂庆平表示,转融通业务正在筹备中,预计未来会先行推出转融资;而为了遏制非理性卖空,转融券业务启动以后,亦将面临非常严格的监管机制.

中国证券报周二引述他指出,未来转融通业务预计将先行推出转融资.由于技术准备工作仍待完善,将来时机成熟后再推出转融券业务.今后即使推出转融券业务,标的也会受到限制.转融通相关规则规定,融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%.

曾有部分市场人士指上周中信证券(600030.SS)、张裕A(000869.SZ)等部分A股下挫主因是受到卖空压力.聂庆平辩称,从多项市场数据分析,融券卖出并非上周这些个股下挫主因.

以中信证券为例,上周一该股收跌9.1%.不过当天中信证券的融券卖出金额为0.25亿元,当日该股总成交金额为19.83亿元,融券卖出金额只占当日成交总额的1.26%;而且当天该股融资买入额为1.66亿元,是融券卖出额的6.64倍.

"我国不支持裸卖空,融券卖空也必须通过证金公司的渠道,并且实行即融即卖的制度,融券的瞬间股票就已经开始卖空,因此很难像国外一些市场一样有预谋有意图的去做卖空,"他说.

他还指出,从成熟市场表现来看,融资融券业务中融资规模均远远大于融券规模,融券并非用于单纯卖空盈利,而是对冲风险的工具.而散布虚假消息卖空是市场投机行为,不符合相应要求.如果有确凿的数据说明投资者依靠传播谣言操纵股价,应对其提出相应的监管要求.

证金公司计划将其注册资本由75亿元人民币增资扩股到120亿元,公司将尽快召开股东大会推进增资事项.曾有媒体报导预计,按10倍杠杆比例计意味着该公司可提供的转融资资金规模将扩大到约1,200亿元.(完)