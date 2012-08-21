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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 08:51 BJT

〔日本个股〕夏普拟透过出售工厂裁员8,000人--报载(更新版)

(新增公司评论与背景)

* 夏普计划裁员8,000人,占其全球员工数量的15%--读卖新闻

* 尚未作出向鸿海出售墨西哥与中国工厂的决定--夏普

* 夏普的最终重组不太可能在9月前定调--消息人士

* 股价下跌1.7%,受相关报导影响

路透东京8月21日电---日本读卖新闻周二报导,处境艰难的彩电厂商夏普(6753.T)计划裁减8,000个岗位,相当于其全球员工总数的15%,其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海(2317.TW)以裁员3,000人.

夏普此前曾宣布裁员5,000人.

读卖新闻报导的内容,是夏普所采取的最新举措.预计夏普将采取更多措施,以削减成本和满足其贷款者的要求.

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