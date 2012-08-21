〔日本个股〕夏普拟透过出售工厂裁员8,000人--报载(更新版)

(新增公司评论与背景)

* 夏普计划裁员8,000人,占其全球员工数量的15%--读卖新闻

* 尚未作出向鸿海出售墨西哥与中国工厂的决定--夏普

* 夏普的最终重组不太可能在9月前定调--消息人士

* 股价下跌1.7%,受相关报导影响

路透东京8月21日电---日本读卖新闻周二报导,处境艰难的彩电厂商夏普(6753.T)计划裁减8,000个岗位,相当于其全球员工总数的15%,其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海(2317.TW)以裁员3,000人.

夏普此前曾宣布裁员5,000人.