《中国报摘》--其他报纸重要消息8月21日

**上海证券报**

--目前中国中资银行境外债权总额约4万亿元人民币.在全球经济低迷、金融市场动荡的情况下,银行境外敞口中的信用风险和交易对手风险明显上升.针对中资银行境外债权不断上升的情况,银监会近日提醒商业银行关注境外敞口风险.

--备受关注的前海先行先试政策细化落地终于进入倒计时.从权威渠道获悉,一行三会深圳支行(局)将连同前海管理局,于8月20日至9月1日期间封闭撰写"前海建设国家金融业对外开放试验示范窗口"总体方案、实施安排和具体专项申请报告,为9月初召开的前海建设部际联席会议做准备.

--广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据批文到期,参与其中的三家上市公司御银股份(002177.SZ)、新纶科技(002341.SZ)和金刚玻璃(300093.SZ)原定3.8亿元的融资计划无奈搁浅.据公司方面称,集合票据利率发行成本高过贷款成本是此次融资计划未能成行的主要原因.

--从知情人士处获悉,乘用车柴油化鼓励细则已于近日送审国务院,年内有望获批.从明年起可能全面放开柴油成品油的进口权.

**人民日报**

--财政部部长谢旭人表示,截至2011年底,全国共有27个省份对1,080个县实行了财政直接管理,2.93万个乡镇实行了"乡财县管",基层政府提供基本公共服务能力明显增强.

--评论文章称,日本极力将钓鱼岛归属问题同《日美安保条约》扯到一起,试图借外部力量向中国施压.美国煞有介事地模糊在中日领土争端问题上立场的同时,不时给日本递送一些"关心"信号,这实在是低估了中国维护领土主权的坚定意志.

**证券时报**

--权威人士透露,首只并购基金最快将于8月面世,此外已有多家机构与监管层沟通设立并购基金.

**21世纪经济报 道**

--多家信托公司高管证实,银监会非银部近日召集十多家信托公司开会,重申信托公司为仍在"名单"内的地方融资平台提供的融资,总量不得超过2011年末的规模,须切实执行"降旧控新"目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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