缅甸政府宣布废除新闻审查制度

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光8月20日电---缅甸周一宣布废除新闻审查制度。这是该国大规模经济与政治改革的最新举措，考验着缅甸掌控变革的能力。

这一新政标志着缅甸政策从前军政府压迫政策的急速反转。军人对缅甸的统治持续近50年，于2011年3月结束。前军政府不仅对媒体严加控制，还力求确保歌曲、动画、书籍及艺术品不含有反动内容。

缅甸去年6月放宽了对出版物的某些限制，周一宣布的变革则将新闻自由扩展至80份政治期刊和六份宗教期刊。

缅甸宣传部新闻审查委员会主管Tint Swe称：“缅甸境内任何出版物在出版前都不需要事先得到我们的许可，今天开始生效。 ”

他周一早些时候在宣传部向编辑及出版商对此举进行了解释。

“从现在起，我部只进行出版物注册工作，以便将它们纳入国家档案，并向印刷厂和出版商发放执照，”他说。（完）