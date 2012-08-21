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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 08:49 BJT

〔韩国汇市〕早盘受股市上扬推动微涨,公债期货亦小升

路透首尔8月21日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘微升,从连续三日的跌势中反弹,因受到本地股市开局良好的支撑.

0027GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,133.2,周一本地市场收报1,135.5.

韩股综合股价指数.KS11上升0.4%至1,953.77.

9月三年期韩债期货KTBc1微涨0.08点至105.72.

0027GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,133.2 1,135.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2774/848 14.2768/917

韩国公债期货KTBc1* 105.72 105.64

韩国综合股价指数.KS11 1,953.77 1,946.31

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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