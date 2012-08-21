《中国新债》中煤能源已注册150亿元中期票据额度,首期拟发50亿元--消息

路透北京8月21日电---据一位熟知内情的消息人士周二向路透表示,中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)已注册额度为150亿元人民币的中期票据,首期计划发行50亿元,期限七年.

上述消息人士透露,"已拿批文,可能下周公告,下下周簿记."

消息人士并称,根据发行人的初步测算,其在2012年的资金缺口近155亿元.公司拟以本期中期票据募集资金用于满足本部的营运资金需要,以采购配件、燃料、耗材、矿井支护用品、外购煤炭、钢材等原材料,满足运营保底资金需要等.

经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级.且该期中票不设担保.主承销商为中国银行(3988.HK)(601988.SS),联系主承销商为中金公司.

中煤能源许可经营项目包括煤矿开采、煤炭批发.一般经营项目包括煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理等.

中煤能源A股周二早盘报7.49元人民币,小涨0.81%;其H股报7.19港元,下跌1.64%.(完)

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