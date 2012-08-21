〔美国农业〕8月19日当周玉米收割率为4%,创下最早展开收割纪录

路透芝加哥8月20日电---美国农业部(USDA)周一公布的一周作物成长报告显示,上周美国玉米收割以有史以来的最快速度展开,因去年春季种植较早加之夏季炎热,令作物成长加速.

报告显示,截至周日玉米的收割率为4%.半个世纪以来的最严重旱情对玉米造成极大损伤.该报告在周一谷物市场收盘后出炉,周一市场曾大幅走高.

这项收割预估是今年的首次,也是记录以来最早公布的一次,比2010年时创下前次最早纪录提前了两周.

去年玉米收割率为1%.8月下旬的五年均值也是1%,但美国农业部在今年之前从未更新过8月期间的收割数据.

报告显示,玉米收割主要集中在南部各州,中西部地区也在进行.中西部地区受旱灾的影响最大.炎热和乾旱气候推动美国玉米价格升至纪录高位.(完)