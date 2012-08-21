日本已公布经济指标--2012/8/21

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3%-p +1.3%-r 9月9-10日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.6% -0.6% 8月30日 --
全国核心CPI(y/y) 6月 -0.2% -0.1% 8月30日 --
工业生产(m/m) 6月 +0.4%-r -3.4%-r 8月30日 --
失业率 6月 4.3%-@ 4.4%-@ 8月30日 --
贸易收支(亿日圆) 6月 顺差617 逆差9,073 8月21日 逆差2,725
所有家庭实质支出(y/y) 6月 +1.6% +4.0% 8月30日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 石冠兰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。