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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 09:33 BJT

日本已公布经济指标--2012/8/21

经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3%-p +1.3%-r 9月9-10日 --

东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.6% -0.6% 8月30日 --

全国核心CPI(y/y) 　 6月 -0.2% -0.1% 8月30日 --

工业生产(m/m) 　 6月 +0.4%-r -3.4%-r 8月30日 --

失业率 6月 4.3%-@ 4.4%-@ 8月30日 --

贸易收支(亿日圆) 6月 顺差617 逆差9,073 8月21日 逆差2,725

所有家庭实质支出(y/y) 6月 +1.6% +4.0% 8月30日 --

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP

--整理 石冠兰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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