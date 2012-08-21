〔中国货币市场〕质押式回购利率续升,然放量逆回购缓和投资者紧张情绪

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透上海8月21日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续升势.不过,央行公开市场放量逆回购操作,规模接近半次降准释放的资金,改善了流动性状况,亦缓和投资者紧张情绪.
此外,交易员表示,受二级市场资金利率上扬带动,央行七天期逆回购中标利率"水涨船高",小幅上行5个基点(bp).但央行维持14天期逆回购利率不变,且该期限资金的央行"批发价"与银行间市场利率相差近100个基点(bp),未来存在很大的利差收敛空间.
"如果资金松,目前投放量又比较大,回购利率会倾向于贴近它的发行利率."华南一银行交易员表示.
与此同时,放量逆回购亦再度打击调降存款准备金率预期.有分析人士指出,从逆回购启动那天起,降准就在慢慢后延.宏观政策上,央行也不敢轻举妄动,还需要关注更多的宏观数据.
上海一券商分析师认为,需求较强,资金面确实很紧张.而近期七天期回购利率均处于相对高位,回购利率呈现出期限结构平坦化的特征.银行本身迫于资金成本的压力,并不愿意将成本长期化.
为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5054 3.3775 12.79 2,326.84
七天CN7DRP=CFXS 3.7480 3.6236 12.44 472.24
14天CN14DRP=CFXS 4.5544 4.4707 8.37 87.84
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5063 3.3624 14.39 726.46
七天CHICNY7D=CFXS 3.7337 3.7377 -0.40 150.10
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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