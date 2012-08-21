〔新西兰经济〕第二季经济增长率或为0.6%,略低于第一季--调查

路透惠灵顿8月21日电---新西兰央行周二公布的调查显示,该国经济第二季可能将略微放缓,但将受到地震后重建活动的推动.

新西兰央行的地区趋势调查显示,在截至6月30日的三个月经济活动增长0.6%,而3月一季为0.7%.该调查被视为显示国内生产总值(GDP)的大致信号.

"今年上半年经济增长非常强劲,"新西兰国民银行分析师Steve Edwards称,"坎特伯雷的重建将支撑经济活动."

新西兰官方将于9月20日公布第二季GDP数据,此前预期为增长约0.4%.

该调查暗示,在截至6月30日的一年经济增长率将从3月的1.6%升至1.9%.

新西兰央行从去年4月以来一直将利率维持在纪录低位2.5%,目前预计将维持到明年.(完)