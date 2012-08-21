〔新西兰经济〕第二季经济增长率或为0.6%,略低于第一季--调查

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透惠灵顿8月21日电---新西兰央行周二公布的调查显示,该国经济第二季可能将略微放缓,但将受到地震后重建活动的推动.
新西兰央行的地区趋势调查显示,在截至6月30日的三个月经济活动增长0.6%,而3月一季为0.7%.该调查被视为显示国内生产总值(GDP)的大致信号.
"今年上半年经济增长非常强劲,"新西兰国民银行分析师Steve Edwards称,"坎特伯雷的重建将支撑经济活动."
新西兰官方将于9月20日公布第二季GDP数据,此前预期为增长约0.4%.
该调查暗示,在截至6月30日的一年经济增长率将从3月的1.6%升至1.9%.
新西兰央行从去年4月以来一直将利率维持在纪录低位2.5%,目前预计将维持到明年.(完)
--编译 于春红;审校 石冠兰/吴云凌
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。