《热点透视》下一个接受ECB希腊式疗法的将是西班牙银行业

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撰稿 George Hay/Christine Murray 编译 李春喜

路透伦敦/马德里8月20日电---西班牙银行业不久可能开始接受希腊式疗法.今年稍早,当希腊银行业使用了过多欧洲央行(ECB)传统的流动性援助时,欧央行把部分风险转嫁给希腊央行和该国政府的资产负债表.现在,西班牙可能也在经历类似的状况.

根据西班牙央行数据,截至7月底,该国银行业从欧洲央行借款4,100亿欧元,这是迄今为止的最高纪录.但西班牙央行资产负债表中,通常相当于所谓"紧急流动性援助(ELA)"一栏的变化也同样值得关注,该项数字从6月时较低的200万欧元激增到4.02亿欧元.这部分的损失是由西班牙自己承担.

这听起来可能还不算很高.但随着西班牙银行业的融资渠道枯竭,数额可能还会进一步攀升.据德意志银行估计,5月时西班牙银行业已经迅速耗尽了符合ECB传统融资操作要求的"易变现"抵押品.如果西班牙评级再遭下调,它们可能需要筹措更多的抵押品.但ECB最近的决定却加大了它们的难度:自7月初起ECB不再接受由政府担保的银行新发行债券作为抵押.

不过,西班牙银行业还有两条救命索.一个是ECB在1月时对抵押品规定给予网开一面,银行可以把质量较差的"不易变现"证券进行抵押,比如一般贷款.这会使不久将被国有化的储蓄银行Bankia(BKIA.MC)受益,据知情人士透露,该行还有大量的合规贷款抵押品,并且还未申请过ELA.此外,ECB尚可更进一步放宽抵押品规定.另一条救命索就是欧元区与西班牙原则上已经达成的1,000亿欧元银行业救助资金.

但这里暗含着ECB的苛刻要求.ECB并没有把资金直接交给西班牙,而是希望确保其通过一家不良资产银行、甚至债权人接受损失的方式老老实实进行银行重组.直到对重组进度感到满意前,ECB会让抵押品匮乏的银行接受成本更高的ELA,而不是它自己的融资.

同样的道理或许可以解释,为什么6-7月间希腊银行业ELA使用额激增72%至1,063亿欧元:ECB希望希腊政府和政党专心履行撙节项目.西班牙银行业可能不愿被拿来与希腊同业进行对比,但其接受希腊式疗法的情况越来越明显.(完)