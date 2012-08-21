版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 10:29 BJT

〔芝加哥期市〕新作大豆期货刷新合约纪录高位,受供应忧虑推动

路透悉尼8月21日电---美国新作大豆期货周二上涨至合约纪录高点,因市场担忧美国旱灾导致全球大豆供应紧俏.

0209GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆合约SX2升0.67%,至每蒲式耳16.94-3/4美元,刷新7月21日所及纪录高位.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐