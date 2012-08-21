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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年期浮息债利差92bp,符合预期--业内人士

路透北京8月21日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差92个基点(bp),与此前市场预测均值完全相符.

国开行此前曾称,若本期债券当期付息利率调整后低于3.75%,则按照3.75%执行.而3.75%与最新发行的五年期12国开30CN120230=CFXS票面利率一致.

该期债为国开行今年第37期金融债,具体条款如下:

第37期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年期定期存款利率

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月27日

分销期 8月22日-8月27日

上市日 8月31日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

承揽费 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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