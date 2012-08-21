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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 14:32 BJT

〔表格〕中国7月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京8月21日电---以下为中国海关最新公布的中国7月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
                                7月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
精炼铜                       254,339        30.85      7,736.12        2,136,317        67.13
原铝                          40,797       438.56      2,066.92          341,090       184.08
未锻压镍(精炼镍+合金)         13,672          -28     16,801.14           85,077       -28.08
精炼铅                           445        76.08      2,058.97            4,599        -3.02
精炼锌                        36,282       123.43      1,982.35          251,421        36.85
锌合金                        11,919       -13.62      2,252.02           77,297       -11.45
精炼锡+锡合金                  3,215       273.34     20,453.12           17,393       172.64

 出口:
精炼铜                        12,506       230.43      7,845.39          205,066        36.22
原铝                          12,128        -32.1      2,648.84           74,498        46.43
精炼铅                           370            -      1,876.12            1,222       -78.74
精炼锌                             2       -99.89         8,402            5,795       -84.29
未锻压镍(精炼镍+合金)          4,093        63.98     19,256.98           19,253       -16.93
精炼锡+锡合金                    178      222,970     24,915.12            1,200        23.31

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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