〔表格〕中国7月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透北京8月21日电---以下为中国海关最新公布的中国7月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨): 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 254,339 30.85 7,736.12 2,136,317 67.13 原铝 40,797 438.56 2,066.92 341,090 184.08 未锻压镍(精炼镍+合金) 13,672 -28 16,801.14 85,077 -28.08 精炼铅 445 76.08 2,058.97 4,599 -3.02 精炼锌 36,282 123.43 1,982.35 251,421 36.85 锌合金 11,919 -13.62 2,252.02 77,297 -11.45 精炼锡+锡合金 3,215 273.34 20,453.12 17,393 172.64 出口: 精炼铜 12,506 230.43 7,845.39 205,066 36.22 原铝 12,128 -32.1 2,648.84 74,498 46.43 精炼铅 370 - 1,876.12 1,222 -78.74 精炼锌 2 -99.89 8,402 5,795 -84.29 未锻压镍(精炼镍+合金) 4,093 63.98 19,256.98 19,253 -16.93 精炼锡+锡合金 178 222,970 24,915.12 1,200 23.31 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)