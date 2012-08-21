〔美国企业〕柯达债券持有者要求信托人调查其专利拍卖情况--彭博

路透8月20日电---据彭博报导,纽约一家持有已破产公司柯达EKDKQ.PK债券的对冲基金,要求美国信托人调查柯达拍卖专利的情况,因为这家基金公司对"异常隐秘的"拍卖过程表示关切.

今年1月申请破产保护的柯达从8月初期起开始出售1,100项数码专利,上周决定将拍卖时间延长,指因还在与竞拍方进行商谈.柯达拍卖专利所得将用于偿还其为破产融资,从投资者借入的近7亿美元债务.

持有票息为9.75%的柯达有担保优先债券的基金公司是Esopus Creek Value Series Fund LP,彭博报导援引了该公司给负责监督纽约地区破产程序的信托人Tracy Hope Davis的信,Esopus Creek指出,媒体报导称苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)加入竞拍柯达专利,"让其担心整个拍卖过程的公正性".

由于不在美国工作时间段内,无法电话联系上谷歌对此置评.苹果发言人Steve Dowling则未立即回复要求其置评的电话和电子邮件.

"拍卖程序得到过法院批准.我们注意到其中包括要对所有参与方信息保密,"柯达发言人Christopher Veronda在电子邮件中回覆道.

由于不在美国工作时间段内,亦无法立即联系上Esopus Creek和Tracy Hope Davis办公室对此置评.(完)