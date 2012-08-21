〔中国公开市场〕巨量逆回购缓资金缺口,七天期利率小升打破四周稳势(更新版)

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(新增交易员评论和央行公告)
* 逆回购规模明显扩大至2,200亿
* 旨在缓解当前偏大的资金缺口
* 七天期利率升至3.4%,打破四周稳势
* 月内降准预期遭受打击
路透北京8月21日电---为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.
而临近月末,央行祭出巨量的逆回购操作,则进一步打击了市场对月内调降存款准备金率的预期.
"这次的投放量比较大,相比之前的投放与到期相抵肯定能起到一定的作用."华中一银行交易员称,"但是如果降准就能释放4-5千亿,再说本周仍有(逆回购)到期,所以(今日逆回购投放)只能解一时之渴."
央行公告显示,今日进行了1,500亿元七天期逆回购操作,中标利率小升5个基点(bp)至3.40%,此前该期限利率自7月19日以来一直持稳于3.35%;同时进行的700亿元14天期逆回购,中标利率则持平于3.60%.
对于今日七天逆回购量提价升,上海一银行交易员认为,"今天放的比较多,应该还是大家需求大.七天中标利率升了可能央行希望更贴近二级市场,(央行也)不愿意大家有个套利的想法在里面."
他并提到,今日七天期中标利率提升亦可能是周一银行申报需求时,需求量大于今日1,500亿元的发行规模.为控制规模,今日中标利率较前次有所提升.
中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二早盘报3.7415%,较上日的3.6236%涨近12个bp.[NN/CN]
该交易员同时指出,对于央行持续进行逆回购而就是不降准,大家都非常困惑.对此他分析认为,利用暂停正回购并持续逆回购操作,变相替代降准投放流动性更加灵活,"如果降准,短期很难再将存款准备金率提起来."
上周央行共进行了1,400亿元逆回购操作,当周净投放750亿元.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.
本周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天和14天,正回购期限包括28天和91天.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 2,200
(周四) 待定
央票到期 30
正回购到期 300
逆回购到期 1,200
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)