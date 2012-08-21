〔中国公开市场〕巨量逆回购缓资金缺口,七天期利率小升打破四周稳势(更新版)

(新增交易员评论和央行公告)

* 逆回购规模明显扩大至2,200亿

* 旨在缓解当前偏大的资金缺口

* 七天期利率升至3.4%,打破四周稳势

* 月内降准预期遭受打击

路透北京8月21日电---为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.

而临近月末,央行祭出巨量的逆回购操作,则进一步打击了市场对月内调降存款准备金率的预期.

"这次的投放量比较大,相比之前的投放与到期相抵肯定能起到一定的作用."华中一银行交易员称,"但是如果降准就能释放4-5千亿,再说本周仍有(逆回购)到期,所以(今日逆回购投放)只能解一时之渴."

央行公告显示,今日进行了1,500亿元七天期逆回购操作,中标利率小升5个基点(bp)至3.40%,此前该期限利率自7月19日以来一直持稳于3.35%;同时进行的700亿元14天期逆回购,中标利率则持平于3.60%.

对于今日七天逆回购量提价升,上海一银行交易员认为,"今天放的比较多,应该还是大家需求大.七天中标利率升了可能央行希望更贴近二级市场,(央行也)不愿意大家有个套利的想法在里面."

他并提到,今日七天期中标利率提升亦可能是周一银行申报需求时,需求量大于今日1,500亿元的发行规模.为控制规模,今日中标利率较前次有所提升.

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二早盘报3.7415%,较上日的3.6236%涨近12个bp.[NN/CN]

该交易员同时指出,对于央行持续进行逆回购而就是不降准,大家都非常困惑.对此他分析认为,利用暂停正回购并持续逆回购操作,变相替代降准投放流动性更加灵活,"如果降准,短期很难再将存款准备金率提起来."

上周央行共进行了1,400亿元逆回购操作,当周净投放750亿元.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.

本周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天和14天,正回购期限包括28天和91天.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,200

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 300

逆回购到期 1,200

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