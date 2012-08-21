苹果和三星专利纠纷和解未果

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dan Levine

路透加州圣何塞8月20日电---三星电子一名律师周一在法庭上表示，苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)执行长进行了协商，但未就两公司之间专利纠纷达成和解。

美国地区法官Lucy Koh之前要求双方在陪审团本周商议前至少再电话协商一次。

苹果和三星在专利纠纷案上针尖对麦芒，反映出这两家竞争对手争夺行业主导地位的激烈程度。

苹果指责三星抄袭苹果产品，要求禁售三星某些产品，并索取经济赔偿。三星则反诉苹果侵犯其专利。

结案陈词定于周二进行。周一，三星律师Kevin Johnson告知法官Koh，双方协商毫无结果。（完）