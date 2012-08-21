〔新债招标〕中国铁道部10年期企业债利率4.68%,15年期5.00%--业内人士

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透北京8月21日电---业内人士周二透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.68%;同时招标的15年期品种,中标利率为5.00%.
该期债为铁道部今年第四期铁路建设债券,计划发行总额200亿元人民币,10年期和15年期各半.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,10年期品种招标利率区间为3.75%-4.75%,15年期为4.05%-5.05%.
该期债主承销商为国泰君安、国开证券、中银国际、安信证券、平安证券和中德证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.
该期债8月22日开始分销,当日上午12:00截止缴款.
路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)