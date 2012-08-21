〔表格〕中国7月成品油进出口数据

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透北京8月21日电---以下是中国海关总署公布的7月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,090,000 -0.8 762.58 23,310,000 -3.4 汽油 - - - 4,303 - 石脑油 243,920 - 785.02 1,677,115 - 航空煤油 509,090 47.33 914.01 2,887,802 -2.38 其他煤油 110,245 468.15 1,056.07 362,825 -18.92 轻柴油 36,361 -74.36 877.96 650,760 -43.1 燃料油 2,015,012 -10.52 637.51 16,129,655 -1.51 5-7号燃料油 1,880,980 -11.13 632.99 14,743,120 1.93 液化石油气(LPG) 448,896 27.19 725.79 1,777,439 4.07 石油焦 644,238 64.97 138.23 4,532,631 62.07 润滑油 155,111 -10.88 1,554.32 1,451,343 -16.27 沥青 321,912 7.67 633.92 1,266,821 -40.85 出口 成品油 1,770,000 -22.4 848.34 13,630,000 -11.1 汽油 128,581 - 1,006.95 1,675,286 - 石脑油 13,211 - 1,000 192,563 - 航空煤油 590,605 6.72 1,061.3 4,221,867 6.27 其他煤油 23 53.39 1,336.22 199 -99.4 轻柴油 179,921 2.19 971.64 730,944 -42.86 燃料油 840,566 -29.01 636.7 6,666,531 -2.96 5-7号燃料油 742,533 -19.21 636.78 5,907,008 3.65 液化石油气(LPG) 106,482 -9.64 897.08 719,118 1 石油焦 244,217 -15.4 301.39 1,364,415 -21.15 润滑油 12,458 -57.68 1,733.2 138,840 -18.43 沥青 5,590 -75.72 884.83 54,533 -60.59 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)