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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 14:34 BJT

〔表格〕中国7月成品油进出口数据

路透北京8月21日电---以下是中国海关总署公布的7月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                7月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
成品油                     3,090,000         -0.8        762.58       23,310,000         -3.4
汽油                               -            -             -            4,303            -
石脑油                       243,920            -        785.02        1,677,115            -
航空煤油                     509,090        47.33        914.01        2,887,802        -2.38
其他煤油                     110,245       468.15      1,056.07          362,825       -18.92
轻柴油                        36,361       -74.36        877.96          650,760        -43.1
燃料油                     2,015,012       -10.52        637.51       16,129,655        -1.51
5-7号燃料油                1,880,980       -11.13        632.99       14,743,120         1.93
液化石油气(LPG)              448,896        27.19        725.79        1,777,439         4.07
石油焦                       644,238        64.97        138.23        4,532,631        62.07
润滑油                       155,111       -10.88      1,554.32        1,451,343       -16.27
沥青                         321,912         7.67        633.92        1,266,821       -40.85

 出口
成品油                     1,770,000        -22.4        848.34       13,630,000        -11.1
汽油                         128,581            -      1,006.95        1,675,286            -
石脑油                        13,211            -         1,000          192,563            -
航空煤油                     590,605         6.72       1,061.3        4,221,867         6.27
其他煤油                          23        53.39      1,336.22              199        -99.4
轻柴油                       179,921         2.19        971.64          730,944       -42.86
燃料油                       840,566       -29.01         636.7        6,666,531        -2.96
5-7号燃料油                  742,533       -19.21        636.78        5,907,008         3.65
液化石油气(LPG)              106,482        -9.64        897.08          719,118            1
石油焦                       244,217        -15.4        301.39        1,364,415       -21.15
润滑油                        12,458       -57.68       1,733.2          138,840       -18.43
沥青                           5,590       -75.72        884.83           54,533       -60.59

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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