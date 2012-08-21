版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 14:34 BJT

〔表格〕中国7月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京8月21日电---以下是中国海关公布的7月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                              --------7月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
天然气                     1,331,355        12.62         11.93        7,988,387        25.68
  原产地: 
   卡塔尔                    525,541            -         20.33        2,702,903       222.19
   澳大利亚                  255,135       -21.09          4.51        1,941,506        -0.49
   印度尼西亚                242,693         3.91          3.86        1,455,282        43.04
   马来西亚                  185,162        -19.4          8.35        1,017,076        -1.55
   也门共和国                 65,019       -68.12         10.81          332,833       -45.23
   埃及                       57,804            -         14.97           57,804        -50.2
   俄罗斯联邦                      -         -100             -          188,510        49.76
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           50,988       -75.49
   阿曼                            -            -             -           63,488            -
   阿尔及利亚                      -            -             -           58,167            -
   韩国                            -            -             -                9            -
   尼日利亚                        -         -100             -          119,819       -49.03

 按进口港分: 
天然气                     1,331,355        12.62         11.93        7,988,387        25.68
  海关: 
深圳海关                     434,663       -33.65         12.02        3,271,423       -10.28
福州海关                     307,712         4.03          5.33        1,585,464        19.28
上海海关                     246,330        42.77          8.24        1,129,241        -4.99
南京海关                     228,082       288.47         20.41        1,315,460        583.8
大连海关                     114,568            -          20.4          686,799            -

管道天然气                 1,282,334         41.3         10.24        8,562,148        55.08
  原产地: 
   土库曼斯坦              1,282,334         41.3         10.24        8,562,148        55.08


 出口
天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:


  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐