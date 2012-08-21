〔表格〕中国7月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透北京8月21日电---以下是中国海关公布的7月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）： --------7月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,331,355 12.62 11.93 7,988,387 25.68 原产地: 卡塔尔 525,541 - 20.33 2,702,903 222.19 澳大利亚 255,135 -21.09 4.51 1,941,506 -0.49 印度尼西亚 242,693 3.91 3.86 1,455,282 43.04 马来西亚 185,162 -19.4 8.35 1,017,076 -1.55 也门共和国 65,019 -68.12 10.81 332,833 -45.23 埃及 57,804 - 14.97 57,804 -50.2 俄罗斯联邦 - -100 - 188,510 49.76 特立尼达和多巴哥 - - - 50,988 -75.49 阿曼 - - - 63,488 - 阿尔及利亚 - - - 58,167 - 韩国 - - - 9 - 尼日利亚 - -100 - 119,819 -49.03 按进口港分: 天然气 1,331,355 12.62 11.93 7,988,387 25.68 海关: 深圳海关 434,663 -33.65 12.02 3,271,423 -10.28 福州海关 307,712 4.03 5.33 1,585,464 19.28 上海海关 246,330 42.77 8.24 1,129,241 -4.99 南京海关 228,082 288.47 20.41 1,315,460 583.8 大连海关 114,568 - 20.4 686,799 - 管道天然气 1,282,334 41.3 10.24 8,562,148 55.08 原产地: 土库曼斯坦 1,282,334 41.3 10.24 8,562,148 55.08 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)