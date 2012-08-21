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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 11:11 BJT

〔表格〕8月17日止当周外资买超韩国和台湾股票--野村

路透8月21日电---以下是8月17日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 4,425 8,865 4,019 26,439 (14,372)

印度 195 1,227 2,642 11,251 230

印尼 207 587 (48) 1,001 1,274

日本 757 (1,045) (5,744) 9,570 21,712

韩国 2,586 4,943 2,335 9,621 (7,341)

菲律宾 (44) (78) 1,086 1,942 1,327

台湾 1,395 2,107 (1,732) 308 (9,680)

泰国 87 80 (264) 2,316 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

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