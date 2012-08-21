〔表格〕8月17日止当周外资买超韩国和台湾股票--野村

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透8月21日电---以下是8月17日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 4,425 8,865 4,019 26,439 (14,372)
印度 195 1,227 2,642 11,251 230
印尼 207 587 (48) 1,001 1,274
日本 757 (1,045) (5,744) 9,570 21,712
韩国 2,586 4,943 2,335 9,621 (7,341)
菲律宾 (44) (78) 1,086 1,942 1,327
台湾 1,395 2,107 (1,732) 308 (9,680)
泰国 87 80 (264) 2,316 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 侯向明;审校 王兴亚
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。