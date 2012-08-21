〔中国债市动态〕现券收益率多数涨势不减,巨额逆回购未改市场疲态

路透上海8月21日电---中国银行间债市现券收益率周二除短端品种小幅下行外,多数中长端利率债和整体信用债收益率涨势不减.稍早央行释放天量逆回购,流动性紧张稍缓但资金成本不降反升,令债市交易情绪仍偏空.

交易员表示,2,200亿元逆回购彻底摧毁了市场对降准的希望,"紧平衡+高成本"将成为近期资金面的主要特征.债市整体笼罩在忧虑中,表现为抛盘激增,买盘寥寥.

"今天抛债的特别多,只有流动性好的品种才见到有少量成交,逆回购的资金(时间)太短了,而且贵,都不愿意用这种钱买券."上海一银行交易员称.

他并指出,目前基金等机构去杠杆压力尚未全部释放,意味着债市仍可能受累于后续去杠杆操作而进一步深跌.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,200亿元人民币逆回购操作,其中七天期操作量为1,500亿元,中标利率为3.4%,较此前3.35%上涨;而14天期为700亿元,中标利率3.6%与上期持平.

北京时间11:30,中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CN1DRP=CFXS报在3.5048%,昨日收于3.3775%;而7天品种CN7DRP=CFXS报在3.7473%,昨日收报3.6236%.

而二级市场上剩余期限约2.679年的国债120007券最新双边报价tCN120007=CFXM为2.8750%/2.8450%,而上日则收报于2.8500%/2.8300%(完)