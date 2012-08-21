〔中国货币市场〕质押式回购利率续升,然放量逆回购缓和投资者紧张情绪(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月21日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续升势.不过,央行公开市场放量逆回购操作,规模接近半次降准释放的资金,改善了流动性状况,亦缓和投资者紧张情绪.

此外,交易员表示,受二级市场资金利率上扬带动,央行七天期逆回购中标利率"水涨船高",小幅上行5个基点(bp).但央行维持14天期逆回购利率不变,且该期限资金的央行"批发价"与银行间市场利率相差近100个基点(bp),未来存在很大的利差收敛空间.

"如果资金松,目前投放量又比较大,回购利率会倾向于贴近它的发行利率."华南一银行交易员表示.

与此同时,放量逆回购亦再度打击调降存款准备金率预期.有分析人士指出,从逆回购启动那天起,降准就在慢慢后延.宏观政策上,央行也不敢轻举妄动,还需要关注更多的宏观数据.

上海一券商分析师认为,需求较强,资金面确实很紧张.而近期七天期回购利率均处于相对高位,回购利率呈现出期限结构平坦化的特征.银行本身迫于资金成本的压力,并不愿意将成本长期化.

为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5054 3.3775 12.79 2,345.90

七天CN7DRP=CFXS 3.7480 3.6236 12.44 473.19

14天CN14DRP=CFXS 4.5543 4.4707 8.36 90.84

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5060 3.3624 14.36 755.96

七天CHICNY7D=CFXS 3.7360 3.7377 -0.17 154.10

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8550 1.4550 140.00 431.85

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9550 3.1450 -19.00 120.40

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1100 3.5000 -39.00 4.04

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.5200 3.4000 12.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7500 3.6100 14.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6200 4.4500 17.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4900 3.3525 13.75 --

七天SHICNYSWD= 3.7458 3.5850 16.08 --

三个月SHICNY3MD= 3.6508 3.6263 2.45 --

==============================================================================(完)