《汇市简讯》美元/印度卢比出现新的买兴,稍早走低

0356GMT

* 美元/印度卢比因股市上涨而承压(Sensex上涨0.44%),但在触及低点55.48之后走势迟滞

* 石油公司买进,关于欧洲央行(ECB)公债购买计划的疑虑吸引逢低买盘

* 预计美元/卢比向55.70-55.80回升

* 美元/卢比最新报55.52-55.55,交投区间为55.48-55.60.

--编译 张涛;审校 徐文焰

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