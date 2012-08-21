〔新债招标〕中国国开行五年浮息债结果符合预期,15年铁道债需求偏弱(更新版)

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* 国开行五年期浮息债中标利差92bp,符合预期

* 认购倍率1.78倍,机构需求出现较明显分化

* 铁道债10年期中标利率4.68%,15年期为5.00%

* 15年期需求显弱,中标利率较上次大幅走高

路透北京8月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期浮息(一年定存基准)金融债中标利差符合预期;铁道部招标的15年期固息企业债中标利率则较上次大幅走高.市场人士表示,机构对国开定存浮息债出现较明显的需求分化,而15年期铁道债则需求显弱.

业内人士周二稍早透露,国开行上午招标的五年定存基准浮息债中标利差92个基点(bp),与此前市场预测均值完全相符,认购倍率为1.78倍.

业内人士并透露,铁道部今日在银行间债市招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.68%;同时招标的15年期品种,中标利率为5.00%,均较最近一次发行的4.60%和4.75%走高.

五年国开定存基准浮息债,受访投标机构显示出较明显的分化.一些中大型机构倾心于本期债3.75%的利率保护垫,较认可其投资价值;而一些传统投资力量,则受资金偏紧束缚,需求有限.

"这期债市场需求偏好."上海一大型银行交易员称,"但我个人会觉得(92bp的利差)投资价值一般."

国开行此前曾称,若本期债券当期付息利率调整后低于3.75%,则按照3.75%执行.而3.75%与最新发行的五年期12国开30CN120230=CFXS票面利率一致.

15年期铁道债结果较最近一次发行大幅走高,接近4.05%-5.05%招标利率区间高端,对此,一主承销商承销人士称,该期铁道债结果走高与机构需求偏弱有关,传统主力--保险机构需求"不给力",仅有少数大保险公司参与其中,参与范围不似以往那般广泛.(完)