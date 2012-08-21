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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 14:34 BJT

〔表格〕中国7月铜进出口分项数据

路透北京8月21日电---以下是中国海关公布的7月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等
进出口数据一览表(单位均为吨):

                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
精炼铜                       254,339        30.85      7,736.12        2,136,317        67.13
   原产地
   智利                      100,229        13.81      7,722.54          815,057        33.96
   日本                       18,439        38.38      7,887.03          131,983         53.9
   印度                       17,143        27.91      7,703.74          149,232        31.19
   美国                       13,942    32,283.07      7,634.43           84,887    15,070.56
   刚果（金）                 12,181        63.78      7,652.81          104,642       218.08
   哈萨克斯坦                 11,412       -24.91      7,868.21           90,290         3.93
   赞比亚                     11,278        -0.63      7,610.56           95,887        38.82
   韩国                       10,278        61.89      7,745.51           90,900        77.17
   比利时                     10,074       248.78      7,652.04           89,876       725.93
   秘鲁                        9,600        97.16       7,792.5           71,168       109.73
   澳大利亚                    9,096       -22.73       7,777.9           94,376        30.47
   波兰                        8,277        67.28      7,958.27           50,184           32
   德国                        6,610     8,613.71       7,769.6           55,419     2,478.75
   保加利亚                    6,477       223.71      7,679.89           39,763       160.81
   西班牙                      4,876            -      7,589.19           11,722            -
   巴西                        1,485        -0.68       7,576.1            8,951        62.76
   南非                        1,108       176.22      7,478.83            7,526       183.54
   缅甸                          950            -      8,456.91            2,950            -
   老挝                          495       -52.39      8,025.91            4,259        12.82
   印度尼西亚                    271       -61.38      7,873.08            1,271       -72.82
   朝鲜                           50       -28.57      7,081.56              498        27.91
   巴基斯坦                       48         90.6      7,167.42              288       187.49
   马来西亚                       15         0.69      9,824.93               64        -3.34
   芬兰                            3          402      8,984.67           31,843   515,831.38
   台湾                            3          -30      6,896.67               37       -34.14
   中华人民共和国                  0       -98.33             0              900     1,322.22
   瑞士                            0        13.76             0               19     7,489.24
   玻利维亚                        -            -             -              500       -19.49
   乌克兰                          -         -100             -              998        -9.36
   加拿大                          -            -             -                1     5,809.09
   墨西哥                          -         -100             -           14,038       418.52
   国别（地区）不详                -            -             -            1,031            -
   蒙古                            -            -             -              120        200.3
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           29,595     1,885.43
   荷兰                            -            -             -              501            -
   新加坡                          -         -100             -               63       -72.57
   法国                            -            -             -              100            -
   刚果（布）                      -         -100             -            1,601       176.16
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -               27            -
   尼日利亚                        -            -             -               40            -
   瑞典                            -            -             -           24,176    31,531.02
   挪威                            -            -             -            1,459            -
   奥地利                          -            -             -            1,693            -
   菲律宾                          -         -100             -           26,383       -19.72

铜阳极                        50,919        17.72       7,778.5          302,223        24.65
   原产地 
   智利                       17,085        53.59      8,130.95           84,003        12.71
   赞比亚                     14,099        -9.96      7,636.49          106,861        16.17
   刚果（金）                 13,476         21.1      7,222.08           58,797        13.18
   秘鲁                        3,036            -      7,840.63           24,189    13,666.34
   巴基斯坦                    1,243         -1.7     11,429.87            8,034        21.45
   意大利                        479       -42.22      7,433.08            4,114       187.86
   台湾                          359         8.52      5,642.77            2,458         9.12
   土耳其                        157       -82.42      7,433.61            1,457       -58.03
   阿拉伯联合酋长国              137        22.12      7,500.23            1,138       127.46
   尼日利亚                      124       395.76      7,802.63              661     2,549.66
   俄罗斯联邦                    119            -      7,734.21            1,080        320.6
   南非                          118            -      7,527.82              440       -45.59
   中华人民共和国                103            3      8,125.92              665        41.15
   墨西哥                        101            -      6,967.28              880       -14.91
   埃及                           56            -      7,174.34               82            -
   英国                           51            -      8,257.92               52            -
   泰国                           49        89.29      6,471.41              562     2,066.66
   老挝                           38         -7.6      5,097.37              347       -17.79
   格鲁吉亚                       24            -      7,936.63              116       428.12
   日本                           23         3.47      8,405.65              132        79.64
   美国                           22       -70.68      7,949.64              218       -33.12
   韩国                           15       159.05      8,550.93              373       227.66
   芬兰                            5          150         4,000                9       -42.15
   朝鲜                            2            -         6,446                2            -
   马来西亚                        -            -             -               81        -3.01
   沙特阿拉伯                      -            -             -              186            -
   吉尔吉斯斯坦                    -         -100             -              832         82.3
   香港                            -            -             -              118            -
   伊朗                            -            -             -              282       -44.23
   澳大利亚                        -         -100             -               51       -66.15
   西班牙                          -            -             -            3,010            -
   坦桑尼亚                        -         -100             -              605        20.81
   突尼斯

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