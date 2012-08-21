〔表格〕中国7月铜进出口分项数据

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透北京8月21日电---以下是中国海关公布的7月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等 进出口数据一览表(单位均为吨): 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 254,339 30.85 7,736.12 2,136,317 67.13 原产地 智利 100,229 13.81 7,722.54 815,057 33.96 日本 18,439 38.38 7,887.03 131,983 53.9 印度 17,143 27.91 7,703.74 149,232 31.19 美国 13,942 32,283.07 7,634.43 84,887 15,070.56 刚果（金） 12,181 63.78 7,652.81 104,642 218.08 哈萨克斯坦 11,412 -24.91 7,868.21 90,290 3.93 赞比亚 11,278 -0.63 7,610.56 95,887 38.82 韩国 10,278 61.89 7,745.51 90,900 77.17 比利时 10,074 248.78 7,652.04 89,876 725.93 秘鲁 9,600 97.16 7,792.5 71,168 109.73 澳大利亚 9,096 -22.73 7,777.9 94,376 30.47 波兰 8,277 67.28 7,958.27 50,184 32 德国 6,610 8,613.71 7,769.6 55,419 2,478.75 保加利亚 6,477 223.71 7,679.89 39,763 160.81 西班牙 4,876 - 7,589.19 11,722 - 巴西 1,485 -0.68 7,576.1 8,951 62.76 南非 1,108 176.22 7,478.83 7,526 183.54 缅甸 950 - 8,456.91 2,950 - 老挝 495 -52.39 8,025.91 4,259 12.82 印度尼西亚 271 -61.38 7,873.08 1,271 -72.82 朝鲜 50 -28.57 7,081.56 498 27.91 巴基斯坦 48 90.6 7,167.42 288 187.49 马来西亚 15 0.69 9,824.93 64 -3.34 芬兰 3 402 8,984.67 31,843 515,831.38 台湾 3 -30 6,896.67 37 -34.14 中华人民共和国 0 -98.33 0 900 1,322.22 瑞士 0 13.76 0 19 7,489.24 玻利维亚 - - - 500 -19.49 乌克兰 - -100 - 998 -9.36 加拿大 - - - 1 5,809.09 墨西哥 - -100 - 14,038 418.52 国别（地区）不详 - - - 1,031 - 蒙古 - - - 120 200.3 俄罗斯联邦 - -100 - 29,595 1,885.43 荷兰 - - - 501 - 新加坡 - -100 - 63 -72.57 法国 - - - 100 - 刚果（布） - -100 - 1,601 176.16 阿拉伯联合酋长国 - - - 27 - 尼日利亚 - - - 40 - 瑞典 - - - 24,176 31,531.02 挪威 - - - 1,459 - 奥地利 - - - 1,693 - 菲律宾 - -100 - 26,383 -19.72 铜阳极 50,919 17.72 7,778.5 302,223 24.65 原产地 智利 17,085 53.59 8,130.95 84,003 12.71 赞比亚 14,099 -9.96 7,636.49 106,861 16.17 刚果（金） 13,476 21.1 7,222.08 58,797 13.18 秘鲁 3,036 - 7,840.63 24,189 13,666.34 巴基斯坦 1,243 -1.7 11,429.87 8,034 21.45 意大利 479 -42.22 7,433.08 4,114 187.86 台湾 359 8.52 5,642.77 2,458 9.12 土耳其 157 -82.42 7,433.61 1,457 -58.03 阿拉伯联合酋长国 137 22.12 7,500.23 1,138 127.46 尼日利亚 124 395.76 7,802.63 661 2,549.66 俄罗斯联邦 119 - 7,734.21 1,080 320.6 南非 118 - 7,527.82 440 -45.59 中华人民共和国 103 3 8,125.92 665 41.15 墨西哥 101 - 6,967.28 880 -14.91 埃及 56 - 7,174.34 82 - 英国 51 - 8,257.92 52 - 泰国 49 89.29 6,471.41 562 2,066.66 老挝 38 -7.6 5,097.37 347 -17.79 格鲁吉亚 24 - 7,936.63 116 428.12 日本 23 3.47 8,405.65 132 79.64 美国 22 -70.68 7,949.64 218 -33.12 韩国 15 159.05 8,550.93 373 227.66 芬兰 5 150 4,000 9 -42.15 朝鲜 2 - 6,446 2 - 马来西亚 - - - 81 -3.01 沙特阿拉伯 - - - 186 - 吉尔吉斯斯坦 - -100 - 832 82.3 香港 - - - 118 - 伊朗 - - - 282 -44.23 澳大利亚 - -100 - 51 -66.15 西班牙 - - - 3,010 - 坦桑尼亚 - -100 - 605 20.81 突尼斯
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)