《汇市简讯》日圆交叉盘上档仍然挂有停止单

0529GMT * 日圆兑多种货币的上档停止单受到关注 * 英镑/日圆停止单在125.00上方,澳元/日圆停止单位于83.50上方,新西兰元/日圆停止单挂在64.55上方 * 加元/日圆停止单可能埋在80.55上方 * 挂在98.56上方的欧元/日圆停止单受瞩目,该水准为一目均衡云区底部.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧