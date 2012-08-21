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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 13:48 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘上档仍然挂有停止单

0529GMT * 日圆兑多种货币的上档停止单受到关注 * 英镑/日圆停止单在125.00上方,澳元/日圆停止单位于83.50上方,新西兰元/日圆停止单挂在64.55上方 * 加元/日圆停止单可能埋在80.55上方 * 挂在98.56上方的欧元/日圆停止单受瞩目,该水准为一目均衡云区底部.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧

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