《汇市简讯》日圆交叉盘上档仍然挂有停止单

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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0529GMT * 日圆兑多种货币的上档停止单受到关注 * 英镑/日圆停止单在125.00上方,澳元/日圆停止单位于83.50上方,新西兰元/日圆停止单挂在64.55上方 * 加元/日圆停止单可能埋在80.55上方 * 挂在98.56上方的欧元/日圆停止单受瞩目,该水准为一目均衡云区底部.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。