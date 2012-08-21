〔中国股市〕沪综指放量收升,短线有技术性反弹要求

路透北京8月21日电---中国股市沪综指周二放量收升,此前较大累积跌幅令大盘短线具备技术性反弹要求,食品、饮料和机械设备板领涨.分析师表示,大盘后市有望继续小幅反弹,但碍于经济面疑虑犹存,反弹空间或有限.

沪综指.SSEC收报2,118.268点,涨11.31点或0.54%;昨日该指数小幅下滑0.4%,盘中一度创出逾41个半月新低.今日沪市A股成交金额514亿元人民币,上日为392亿元.

"市场一触即发的超跌反弹已经开始.考虑到供求关系压力以及经济面不确定性,每年下半年股市都有一次的'吃饭'行情可能就在这个时间点展开."东北证券分析师沈正阳称.

大同证券分析师王志宏亦认为,过去两三个月香港和美国股市已经出现连续的反弹行情,但中国A股非但没有上涨却是连续的下跌,而如今中国宏观经济先行指标已有复苏迹象,因此A股反弹也在情理之中.

他预计,8月余下时间将维持反弹走势.而到明年1月当宏观经济复苏迹象从终端数据上得到反映,届时有望出现一波大的行情.

但今日上证180金融指数.SSE180FI小跌0.1%,缩减大盘涨幅,中国银行(601988.SS)下跌0.72%报2.76元,农业银行(601288.SS)下滑0.8%报收2.48元.

沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,325点,小涨0.35%,成交量为410,468手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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