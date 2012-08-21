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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 14:37 BJT

〔表格〕中国7月铀进出口分项数据

路透北京8月21日电---以下是中国海关公布的7月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千克）

                                7月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等                 -         -100             -    1,978,286,000       -69.68
   原产地:
   澳大利亚                        -            -             -      364,822,000        85.74
   乌兹别克斯坦                    -            -             -      290,007,000       118.51
   哈萨克斯坦                      -         -100             -    1,323,457,000       -75.82

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -            -             -      152,335,000       -69.39
   原产地:
   俄罗斯联邦                      -            -             -      128,314,000       -74.22
   英国                            -            -             -       24,021,000            -

 
                                7月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -                -         -100
   目的地:


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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