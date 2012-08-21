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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 16:43 BJT

〔表格〕英国7月公共部门收支为盈余228.58亿英镑,高于上年同期

路透伦敦8月21日电---英国国家统计局周二公布,7月政府收支数据如下:

* 英国7月公共部门收支为盈余228.58亿英镑,上年同期为盈余209.94亿英镑

* 英国7月公共部门净盈余为17.95亿英镑(预估为净盈余25.5亿英镑),上年同期为净盈余49.24亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2012年7月 2012年4/7月 2011年4/7月

公共部门收支短差(PSNCR) -22.858 -52.737 -14.382

公共部门净借款(PSNB) -1.795 9.796 24.940

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--编译 许娜;审校 王洋

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