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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 14:18 BJT

〔日本股市〕自三个月高位回落,市场对欧央行应对债务危机的计划存疑

路透东京8月21日电---日本股市日经指数周二从三个月高位回落,因市场对欧洲央行应对债务危机的计划存疑,尽管投资者买进防御股对大盘构成了部分支撑.

日经指数.N225收低0.2%,报9,156.92点,但守在26周移动均线9,149.50点上方.

东证股价指数.TOPX收高0.1%,报765.26点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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