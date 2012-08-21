〔日本股市〕自三个月高位回落,市场对欧央行应对债务危机的计划存疑

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透东京8月21日电---日本股市日经指数周二从三个月高位回落,因市场对欧洲央行应对债务危机的计划存疑,尽管投资者买进防御股对大盘构成了部分支撑.
日经指数.N225收低0.2%,报9,156.92点,但守在26周移动均线9,149.50点上方.
东证股价指数.TOPX收高0.1%,报765.26点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。