〔英国个股〕巴克莱正就将旗下非洲多数业务与Absa整并进行磋商

路透伦敦8月21日电---巴克莱(BARC.L)周二表示,正在就将其非洲多数业务与子公司Absa Group整并进行磋商.

巴克莱表示,正在考虑将其在博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和印度洋沿岸的股票权益与Absa进行整合,巴克莱将留作整合后非洲业务的大股东.

巴克莱称,该谈判不见得将导致业务的整合,且拟定中的整合预计直到2013年才会完成.

"拟定中整合巴克莱多数非洲业务与Absa,是巴克莱去年宣布的'一个非洲'策略的下一个合乎逻辑的步骤,"Absa Group兼巴克莱非洲公司首席执行长Maria Ramos在声明中称.(完)