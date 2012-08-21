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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 14:39 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆在亚洲交易时段持稳,限于97.97-98.13区间

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* 欧元兑日圆在亚洲交易时段波澜不兴,但在一目均衡云区底部98.56日圆之上有停止单

* 如能突破此处,将发出试探云区顶部100.01的信号,云区在下移

* 97.70-75预计会有技术支撑,周五至周一形成双底

* 97.70之下有一些停止单,但97.00和97.05一目均衡转换线之上有买单

--编译 田建华; 审校 程琳

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