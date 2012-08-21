《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.34%,配置力度趋弱料需求平平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.30%-3.40%

* 预测均值: 3.34%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月21日电---中国财政部周二将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,货币政策暂无明显的松动迹象,债市亦呈现疲态,多数投资者预计收益率短期内易上难下.而央行放量逆回购也未能触动资金利率的回落,预计本期债需求平平,中标利率预测均值为3.34%.

分析人士指出,10年期国债属于标准期限券种,素来受到配置盘亲睐.不过,目前机构配置力度趋弱,加之本周新债供给充足,亦会对债市资金形成分流.此外,债市进入调整期,10年期国债表现相对抗跌,七年期等品种收益率涨幅明显.与之相比,10年期品种优势并不显着,对投资者而言吸引力有限.

"主要原因还是市场对利率的预期在往上走."华南一券商交易员表示.

对于目前的流动性情况,他指出,资金利率下行可能性有限.央行逆回购供给量大,但利率并不低廉,对资金面的正面作用着实有限.

二级市场上,剩余期限9.76年的国债120009CN120009=CFXM最新双边报价为3.3700%-3.3001%.银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率约3.3564%.

此外,交易员认为,本周农发行新债投标倍数创出年内低位,市场需求不足,明日招标的国债预计需求也一般.

农业发展银行周一招标五年期固息金融债,中标利率高于二级市场,1.38的投标倍数亦属年内较低水平,资金紧张局面不改令机构参与意愿不强. [ID:nSB1733020]

该期债为财政部今年第15期记账式附息国债,按半年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债8月23日开始发行并计息,8月27日发行结束,8月29日起上市交易.(完)