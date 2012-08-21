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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 14:58 BJT

〔韩国个股〕三星电子称将投资40亿美元升级美国芯片工厂并提升产量

路透首尔8月21日电---韩国三星电子(005930.KS)周二表示,将对其位于美国德州奥斯丁(Austin)的芯片工厂投资约40亿美元,以升级现有的芯片生产线并提高系统芯片的产量.该类芯片被广泛应用于智能手机和平版电脑之中.

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