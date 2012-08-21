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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 15:05 BJT

〔欧元债市〕德债续跌,市场臆测ECB将出手压低西班牙与意大利借款成本

路透伦敦8月21日电---德债期货FGBLc1周二早盘扩大跌幅,一些投资者押注欧洲央行(ECB)将采取有力干预,来帮助降低西班牙与意大利的借款成本.

交易员指出,英国每日电讯报的一则报导称,可以证实德国媒体稍早一篇关于ECB专家正研究遏制这两国债券收益率的计划.

不过,周一欧洲央行(ECB)试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.[nSB1734016]

--编译 隋芬;审校 侯向明

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