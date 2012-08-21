《汇市简讯》美元/日圆受累于美元全线疲软,79.21前方存在支撑

0626GMT * 美元/日圆亚洲时段在79.27-50区间交投,大多数时间交投于79.30-35. * 美元全线疲软,但始于79.21前方的买单升向200日移动均线. * 一目均衡云区底部79.12之前挂有更多买单,79.00下方挂有部分停止单. * 始于79.60-70的卖单向上延伸,79.70上方停止单掺杂. * 80.00上方挂有大量停止单,据称存在期权性风险.(完) --编译 许娜; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=