〔日本股市〕日经指数从三个月高位回落,受累于欧洲央行购债疑虑(更新版)

* 防御类股有买需

* 东证股价指数交易量稀薄,为今年以来第二低量

路透东京8月21日电---日本股市日经指数周二从三个月高位回落,因市场对欧洲央行解决欧债危机计划有疑虑,尽管投资者买入防御类股在一定程度上支撑大市.

对欧洲央行采取果断举措解决欧债危机的预期,已经帮助日经指数从7月25日触及的七周低位反弹10%.今年以来该指数升幅为8.3%.

但市场仍在静候欧洲央行计划的细节,该央行周一打消了对其购债方案形式的臆测,日经指数的迅猛升势出现了疲态.

日经指数.N225收跌0.2%,报9,156.92点,但仍持于26周移动均线9,149.50上方.该指数周一微涨0.1%,连续第二个交易日创三个月收盘高位.